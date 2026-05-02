ຂ່າວສານ
ຫຼາຍປະເທດຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອີຣານ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປາກິດສະຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຈະສືບຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງມາດຕະການສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍຜ່ານການຮັກສາບັນດາຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ເປີດ ກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ. ຝ່າຍ ປາກິດສະຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີ, ນັບທັງຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ, ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄດ້ຍົກອອກມາປຶກສາຫາລື.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Sanae Takaichi ກໍສະແດງຄວາມຫວັງຕໍ່ບັນດາຮອບເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ ແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຊຸດທ້າຍ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂຄສົກວັງ Kremlin, ທ່ານ Dmitry Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຖ້າຈຳເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Peskov ເນັ້ນໜັກວ່າ ບໍ່ວ່າການເຂົ້າຮ່ວມໃດຂອງ ລັດເຊຍ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.