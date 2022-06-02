ຂ່າວສານ
ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຈັດກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ ແລະ ເດືອນກະທຳເພື່ອເດັກ
ພິທີປຸກລະດົມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ.
ພິທີປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພື່ອເດັກປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນເຫ້ວ
ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພື່ອເດັກປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປ້ອງເດັກ, ຈົ່ງອອກສຽງ ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທຳຮ້າຍ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ. ພິທີປຸກລະດົມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ
ທີ່ພິທີປຸກລະດົມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ມີຫຼາຍກິດຈະກຳໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຄື: ເວທີປາໄສ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາ…ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ; ຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບຂອງເດັກເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເດັກນ້ອຍ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງບິ່ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ:
ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວກ່ຽວກັບການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປ້ອງເດັກ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ. ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍແບບຢ່າງວຽກດີຄົນເດັ່ນຢ່າງທັນການ, ຕຳໜິຕິຕຽນ, ຄັດຄ້ານການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍ, ທຳຮ້າຍ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ແກ່ດຶງເອົາເດັກເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວອາດຊະຍາກຳ ແລະ ກີດກັ້ນ ການປະຕິບັດສິດທິເດັກ. ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຄວນສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງໄລຍະພັກແລ້ງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ປອດໄສໃຫ້ແກ່ເດັກ, ປະຕິບັດວຽກງານສົມທົບກັນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄອບຄົວໃນໂອກາດພັກແລ້ງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພື່ອເດັກປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານຟ້າມວັນຮຽວ ຮອງເລຂາຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນເກິ່ນເທີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກແມ່ນວຽກງານປະຕິບັດຢ່າງເປັນປະຈຳ, ເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຂອງທົ່ວສັງຄົມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)