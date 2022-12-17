ຂ່າວສານ
ຫຼາຍກິດຈະກຳຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະບັ້ນຮົບ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູທາງອາກາດ” ຄົບຮອບ 50 ປີ
ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ ແລະ ເປີດປະຕູຮັບໃຊ້ແຂກມາຢ້ຽມຊົມຮອດເດືອນ ເມສາ 2023 ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຢູ່ ເຮືອນເລກທີ 25 ຕົງດ່ານ, ຮວ່ານກຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ງານວາງສະແດງລວມມີ 3 ພາກ: ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ; ຮ່າໂນ້ຍ 12 ວັນ ແລະ ຄືນ - ເລືອດເນື້ອ ແລະ ດອກໄມ້; ດອກໄມ້ແຫ່ງໄຊຊະນະ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳບັນດາຊຸດສະສົມເອກະສານ, ພາບຖ່າຍ, ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດ, ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດໃນປາງສົງຄາມທີ່ດຸເດືອດ, ກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຕໍ່ສູ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຕໍ່ສູ້ຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນ 12 ວັນ ແລະ ຄືນ ທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍຄວັນໄຟ ຂອງທ້າຍປີ 1972 ເພື່ອຕ້ານຄືນຈັກກະພັດ ອາເມລິກາ. ງານວາງສະແດງກໍ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວິວັດທະນາການແຫ່ງການພັດທະນາຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ພາຍຫຼັງ 50 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະບັ້ນຮົບ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ກໍຄືການພົວພັນທາງການທູດ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນຍຸກສະໄໝແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ກອງພົນທະຫານປ້ອງກັນອາກາດ 371 (ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ) ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “50 ປີ ແຫ່ງ ໄຊຊະນະ ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູທາງອາກາດ ດັງກອ້ງວັນວານ” ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ.