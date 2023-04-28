ຂ່າວສານ
ຫຼາຍແຂວງພາກໃຕ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ພິທີບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2023) ແລະ ວັນ ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ (10 ເດືອນ 03 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ນະຄອນ ເກິນເທີ ໄດ້ຈັດການພົບປະ, ຫວນຄືນມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊຸມເດືອນ ເມສາ 1975 ປະຫວັດສາດ; ຫວນຄືນຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນແຂວງ ວິ້ງລອງ ໄດ້ໄປໄຫວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນ ວິ້ງລອງ ໄດ້ຈັດພິທີບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ. ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ກ່າເມົາ ພວມຈັດວັນບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3. ວັນບຸນນີ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ເມສາ ຫາວັນທີ 03 ພຶດສະພາ, ແນະນຳເຂົ້າໜົມນັບສີບຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ 28 ຫົວໜ່ວຍມາຈາກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.