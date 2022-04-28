ຂ່າວສານ
ຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ ຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ
ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ລາວ ຄາດວ່າຈະເປີດປະຕູໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນໄປ. ສຳລັບລະບຽບການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເມືອງ ກໍຈະຄືກັນກັບກ່ອນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດ ແລະ ຈະປະກອບເພີ່ມໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຄົບຕາມຈຳນວນ ແລະ ມີຜົນກວດເປັນລົບ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເມືອງ ເພື່ອບໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດການແຍກຕົວ.
ສ່ວນຢູ່ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ -ດັງຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
ຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ Khairy Jamaluddin ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ໄດ້ຜ່ອນຜັນບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາ ນີ້.