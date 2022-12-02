ຂ່າວສານ
ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022
ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສົມທົບກັບ 8 ແຂວງພາກເໜືອລາວ (ລວມມີ: ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ) ຈັດຕັ້ງພິທີສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ກ່ຽວທິຮັ່ງຟຸກ, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຟົດຟື້ນໃນວົງກວ້າງຢູ່ ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ທັງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີປັບປຸງພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເຂົ້າສູ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພາກເໜືອລາວ ກັບ ບັນດາແຂວງທີ່ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ. ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກ ມີການຜັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ໄດ້ເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ, ສ້າງກອບນິຕິກຳຢ່າງຄົບຊຸດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນສອງຝ່າຍຊອກຮູ້ສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂດຳເນີນທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລົງທຶນ.
ສ່ວນຝ່າຍລາວ, ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ, ທະວີຄູນ, ສ້າງ ແລະ ຍົກສູງລະດັບການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການນຳການພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ຢ່າງແທດຈິງ.