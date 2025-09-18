ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫ່ຍກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ພົບປະເຈລະຈາກັບຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ Brunei
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕີນເກືອງ, ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫ່ຍກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານພົນຈັດຕະວາ Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ Brunei.
ສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາຕ່າງກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕີນເກືອງ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ອາຊຽນ ໃນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາໂຄງປະກອບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື.
ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕີນເກືອງ ປາດຖະໜາວ່າ: Brunei ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແມ່ນແກ້ໄຂທຸກບັນຫາບໍ່ລົງລອຍກັນຢູທະເລຕາເວັນອອກໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອງຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີກົວໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS); ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ, ພາກພື້ນ.
ສ່ວນທ່ານຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ Brunei ເຫັນດີໂດຍຖືວ່າ ສອງຝ່າຍສາມາດຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາຕື່ມອີກບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ຊື່ງສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ. ປະກອບສ່ວນຊຸກຍຸ້ກ່ວາອີກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.