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ຂ່າວສານ

ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງພັກ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈູງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Vivian Balakrishman ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ, ແຕ່ວັນທີ 07 ຫາວັນທີ 11 ມັງກອນ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມເຈລະນາ S.Rajaratnam 2025 (SRED 2025) ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ Yousof Ishak (ISEAS) ຈັດຂຶ້ນ.
ທ່ານເລຮວ່າຍຈູງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ ຫຼີຊຽນຫຼົງ (ພາບ:TTXVN)

ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຮວ່າຍຈູງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ ຫຼີຊຽນຫຼົງ, ພ້ອມທັງເປັນທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງພັກ ເຄື່ອນໄຫວປະຊາຊົນ (PAP) ກຳອຳນາດ; ພົບປະກັບຜູ້ຊ່ວຍວຽກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກ PAP, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ Chan Chun Sing; ເຮັດວຽກກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Vivian Balakrishnan; ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Lim Boon Heng ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ  Temasek… ຄະນະກໍໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຢ້ຽມຢາມບາງຮາກຖານເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ ແລະ ໂອ້ລົມກັບບັນດາພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ.

ທີ່ການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຕ່າງໆ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາການນຳສິງກະໂປ ໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ພວມມີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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