ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບປະຊາຊົນລາວຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕີລາຄາວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ກອງທັບສອງປະເທດ ທັງຮັບປະກັນໜ້າທີ່ຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19, ທັງສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ການທະຫານປ້ອງກັນປະເທດຊາດ ຕາມແຜນການຮ່ວມມືປະຈຳປີ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນ. ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງປະເທດ, ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນເລື່ອງສອງປະເທດໄດ້ຮັກສາການພົບປະຂັ້ນສູງ, ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນລົງນາມສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່ງ ຫວຽດນາມ - ລາວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສິ້ນສຸດການພົຍປະເຈລະຈາ, ທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນເອກຟານວັນຢາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງຫົວໜ້າຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບຂອງສອງປະເທດ, ທ່ານຟານວັນຢາງ ກໍ່ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ກອງທັບສອງປະເທດຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ວິວັດການກໍ່ສ້າງກອງທັບ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)