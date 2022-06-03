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ຂ່າວສານ

ຫົວ​ໜ້າກົມ​ໃຫຍ່ເສ​ນາ​ທິ​ການກອງ​ທັ​ບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ.

    

ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ທີ່ການພົບປະສົນທະນາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕີລາຄາວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ກອງທັບສອງປະເທດ ທັງຮັບປະກັນໜ້າທີ່ຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19, ທັງສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ການທະຫານປ້ອງກັນປະເທດຊາດ ຕາມແຜນການຮ່ວມມືປະຈຳປີ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນ. ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງປະເທດ, ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນເລື່ອງສອງປະເທດໄດ້ຮັກສາການພົບປະຂັ້ນສູງ, ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

        ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນລົງນາມສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່ງ ຫວຽດນາມ - ລາວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ສິ້ນສຸດການພົຍປະເຈລະຈາ, ທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນເອກຟານວັນຢາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງຫົວໜ້າຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບຂອງສອງປະເທດ, ທ່ານຟານວັນຢາງ ກໍ່ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ກອງທັບສອງປະເທດຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ວິວັດການກໍ່ສ້າງກອງທັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.088 ຄົນ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.088 ຄົນ

ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 5.820 ຄົນ, ອັນໃດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.477.660 ຄົນ.
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