ຫາຍຟ່ອງ ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU
ຫາຍຟ່ອງ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດການຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU), ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດແກ້ໄຂ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ). ທີ່ກອງປະຊຸມສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ມອບຮັບໜ້າທີ່ສື່ມວນຊົນເດືອນ ທັນວາ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫາຍຟ່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນທາງນະຄອນມີກຳປັ່ນຫາປາ 788 ລຳ ແລະ ກຳປັ່ນທັງໝົດໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນອະນຸດຍາດການຂຸດຄົ້ນ, ໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນໃໝ່ຕາມຕົວຈິງ, ກວດກາປຽບທຽບໃນແອັບ VneID ແລະ ອັບເດດເຂົ້າຊອບແວຄຸ້ມຄອງການປະມົງແຫ່ງຊາດ VNFishbase ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕິດຕາມການເດີນທາງ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫາຍຟ່ອງ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິນທະເລ; ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາກຳປັ່ນຫາປາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນທາງທະເລ…