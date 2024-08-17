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ຂ່າວສານ

ຫາຍຟ່ອງ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ

ຕາມແຜນຮ່າງພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ 1 ລ້ານຫຼັງ, ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມັດຜ່ານ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ມອບຄາດໝາຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ 33.500 ຫຼັງນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030.
(ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຊິງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ພະແນກກໍ່ສ້າງ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ສົມທົບກັບໜັງສືພິມ ຕຽນຟອງ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຫາຍຟ່ອງ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ”.

ຕາມແຜນຮ່າງພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ 1 ລ້ານຫຼັງ, ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມັດຜ່ານ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ມອບຄາດໝາຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ 33.500 ຫຼັງນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030. ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມສຳເລັດລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 33.500 ຫຼັງ ແລະ ກໍ່ສ້າງສຳເລັດກ່ອນປີ 2030, ລື່ນກາຍແຜນການທີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມອບໃຫ້, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ດ້ວຍ 9 ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ຫາຍຟ່ອງ ກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໄດ້ກວ່າ 15.000 ຫຼັງແລ້ວ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຊິງ, ໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ປະຕິບັດຂອງ ຫາຍຟ່ອງ ໃນການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

“ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມຂອງ ຫາຍຟ່ອງ, ນອກຈາກການລົງທຶນຕອບສະໜອງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມແລ້ວ ຍັງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄຸນນະພາບບັນດາໂຄງການ. ບັນດາໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມຢູ່ທີ່ນີ້ມີຄຸນນະພາບຄືເຮືອນຢູ່ການຄ້າ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳມີຫຼາຍໂຄງການຂຽວ, ງາມກວ່າບັນດາໂຄງການເຮືອນຢູ່ການຄ້າຄືໄດ້ລົງທຶນກ່ອນນີ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຫາຍຟ່ອງ ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດເຖິງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ”.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ, ທາງນະຄອນຈະປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃນບໍລິເວນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ຊືບຕໍ່ໍ່ຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າບັນດາໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ 2024 ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ວັນ​ບຸນ ສະ​ແດງ​ຄວາມກ​ະ​ຕັນ​ຍູ​ຕໍ່​ພໍ່​ແມ່ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ

“ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ 2024” ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ວັນ​ບຸນ ສະ​ແດງ​ຄວາມກ​ະ​ຕັນ​ຍູ​ຕໍ່​ພໍ່​ແມ່ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຮງງານມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ2024”.
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