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ຂ່າວສານ

ຫາງ​ສຽງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ກົນ: ຫວຽດ​ນາມ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ນຳໜ້າ ອາ​ຊຽນ

ເວັບໄຊ ThaiPBSworld ຂອງສະຖານີກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບສາທາລະນະໄທ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມພວມຕັ້ງໜ້າກຳນົດຄືນໃໝ່ວິທີການສຳຜັດທາງການທູດຕາມທິດຈະກາຍເປັນປະເທດລະດັບປານກາງໃນປີ 2045.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດອິນໂດເນເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະເລຂາອາຊຽນ ແລະ ສິງກະໂປຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 9 – 13 ມີນາ, ຫາງສຽງສື່ມວນຊົນສາກົນໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການດ້ວຍຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳໜ້າ ອາຊຽນ.

ເວັບໄຊ ThaiPBSworld ຂອງສະຖານີກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບສາທາລະນະໄທ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມພວມຕັ້ງໜ້າກຳນົດຄືນໃໝ່ວິທີການສຳຜັດທາງການທູດຕາມທິດຈະກາຍເປັນປະເທດລະດັບປານກາງໃນປີ 2045. ດ້ວຍຖານະເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳໜ້າອາຊຽນ ພາຍຫຼັງ 3 ທົດສະວັດແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງວິທີການເຮັດວຽກຂອງ ອາຊຽນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ເວັບໄຊຂອງຈີນຈຳນວນໜຶ່ງຄື: Global Times, , Knews, Sina, Sohu… ກໍ່ໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປັບປຸງຍຸດທະສາດທາງການທູດຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືອາຊຽນ ເປັນໃຈກາງ ກໍ່ຄືປັບປຸງຄວາມສະໜິດຕິດພັນພາຍໃນກຸ່ມຂອງ ອາຊຽນຜ່ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ
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