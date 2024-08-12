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ຂ່າວສານ

ຫາງສຽງສາກົນຕໍ່ເລື່ອງ ອິດສະຣາແອັນ ບຸກໂຈມຕີໃສ່ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ກໍຄວາມລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ຕາມຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ແລ້ວ, ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ມີເດັກນ້ອຍ 11 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງ 6 ຄົນ. ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ອອກສຽງກ່າວປະນາມເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ມີກວ່າ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ນັບສີບຄົນຖືກບາດເຈັບສາຫັດ ໃນການບຸກໂຈມຕີ (ພາບ: Reuters)

ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ມີຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ກວ່າ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ນັບສີບຄົນຖືກບາດເຈັບສາຫັດ ໃນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃສ່ໂຮງຮຽນ Al-Ta ba'een ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນພວມແມ່ນບ່ອນລົບໜີຂອງຜູ້ຕ້ອງຍົບພະຍົບ. ຕາມຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ແລ້ວ, ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ມີເດັກນ້ອຍ 11 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງ 6 ຄົນ. ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ອອກສຽງກ່າວປະນາມເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ມີລູກສອນໄຟ 3 ລູກຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຍິງຖືກໂຮງຮຽນ Al-Ta ba'een ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນຈຸດເວລາບັນດາຜູ້ຍົບພະຍົບພວມພາວະນາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ຝ່າຍ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ກ່າວປະນາມສູນບັນຊາ ແລະ ຄວບຄຸມຂອງ ຮາມາດ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃນໂຮງຮຽນ Al-Ta ba'een ແລະ ນອນຢູ່ຂ້າງໂບດອິດສະລາມ ຢູ່ Daraj Tuffah, ສະຖານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ໃຫ້ແກ່ ປຊຊ ຂອງນະຄອນ ກາຊາ. ສະນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍບຸກໂຈມຕີຂອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ.

ໃນທັນທີ, ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ກ່າວປະນາມເຫດການ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຢິບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນມີປະຕິກິລິຍາເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ພ້ອມທັງຢຸດຕິເລື່ອງເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍແມ່ນສາມັນຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົວໄດ້.

ອາເມລິກາ, ພັນທະມິດໃກ້ຊິດຂອງ ອິດສະຣາແອນ, ກໍ່ສະແດງ “ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເຫດບຸກໂຈມຕີໂຮງຮຽນ. ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Savett, ໄດ້ຢ້ຳຄືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ອາເມລິກາ ໃນການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ.

ຫຼາຍປະເທດ, ຄື: ຈໍແດນ, ຄູເວດ, ຕວັກກີ, ອັງກິດ, ຝລັ່ງ… ກໍກ່າວປະນາມເຫດບຸກໂຈມຕີ ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ມີມາດຕະການສະກັດກັ້ນການເກີດເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄືນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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