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ຂ່າວສານ

ຫາງສຽງສາກົນຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ນຳສັນຕິພາບມາໃຫ້ແກຼມ ອິນດູຈີນ ແລະ ແມ່ນປະຖົມປັດໃຈພາໄປເຖິງການລົງນາມໃນສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຄືນໃໝ່.
ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ອາກຊັງຕິນ (ພາບ: TTXVN)

“ກ່ອນນີ້ 70 ປີ, ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954, ໃນເວລາ 17 ໂມງ 30 ນາທີ, ທຸງແດງດາວເຫຼືອງໄດ້ປິວສະບັດຢູ່ເທິງຂຸ້ມບັນຊາຂອງສັດຕູ”. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນຄຳຂຶ້ນຕົ້ນບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ອາກຊັງຕິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນຢືນຢັນວ່າ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ນຳສັນຕິພາບມາໃຫ້ແກຼມ ອິນດູຈີນ ແລະ ແມ່ນປະຖົມປັດໃຈພາໄປເຖິງການລົງນາມໃນສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຄືນໃໝ່.

ໃນບົດຂຽນ “ດ້ຽນບຽນຝູ: ເລົ່າຄືນບົດກອນລຳປະຫວັດສາດ” ເຊິ່ງສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina ລົງພິມໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ນັກຂ່າວ Moisés Pérez Mok, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Prensa Latina ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢືນຢັນວ່າ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຊີ້ນຳຢ່າງສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ສົມທົບກັບກຳລັງແຮງຂອງກອງທັບ ແລະ ນ້ຳໃຈຮັກຊາດຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ.

ໜັງສືພິມ Grupo R Multimedio ຂອງ ອູຣູກວາຍ (ພາບ: vietnamplus.vn)

 ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ໜັງສືພິມ Grupo R Multimedio ຂອງ ອູຣູກວາຍ ກໍ່ໄດ້ລົງພິມ 3 ບົດຂຽນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ໃນນັ້ນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີຂອງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບ, ເອກະລາດຂອງຊາດ, ພ້ອມທັງເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນການຊີ້ນຳທີ່ດີເລີດຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ບັນດາຊ່ອງໂທລະພາບຂອງ ຝລັ່ງ, ຄື: TF1, France Info, Euronews, TV5 Monde, France 24… ໄດ້ເອົາລົງຫຼາຍຂ່າວກ່ຽວກັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປິແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກອງທັບ ຝລັ່ງ Sébastien Lecornu ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳ Patricia Mirallès ທີ່ພິທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ປື້ມປົກຂຽວນີ້ລວມມີ 8 ພາກ, ດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ
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