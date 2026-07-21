ຂ່າວສານ
ຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ໂດຍທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIV ຈັດຂຶ້ນໃນ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ແມ່ນກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕອີງຕາມສະມັດຕະພາບ, ພູມປັນຍາ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມະນຸດ. ການຍູ້ແຮງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ, ໃນນັ້ນຖືວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຖືນີ້ແມ່ນ ເຂັມຊີ້ທິດເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030. ເຂດເສດຖະກິດມີເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ປະກອບສ່ວນກວ່າ 85%ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງທົ່ວປະເທດ, ສຸມໃສ່ສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳປະເພດປຸງແຕ່ງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີສູງແຕ່ລະບົບສະໜອງຍັງມີຈຳກັດເປັນຕົ້ນ. ທ່ານ ປ.ອ ເລຢຸຍບິ່ງ ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ, ຜູ້ອຳນວຍການ Economica ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍນຳເຂົ້າເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຍັງມີຈຳກັດ. ມະຕິຂອງພັກກ່ຽວກັບເລື່ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງບັນດາຂໍ້ຈຳກັດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ປຸກລຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດກໍ່ຄືບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີມາດຕະການຊ່ວຍວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີກາຍເປັນຂໍ້ກຸນແຈຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອຍູ້ແຮງການຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງແຮງກວ່າອີກ, ເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງປະດິດຄິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີ.