ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຊູແອັດ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Andreas Norlen ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສ້າງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບກັບ ຊູແອັດ; ສະແດງການສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ.
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຫຼາຍດ້ານກັບ ຊູແອັດ ເໝາະສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານນາງສະເໜີ ຊູແອັດ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ປຸກລະດົມ EU ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນທະເລສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ; ພິຈາລະນາສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຊູແອັດ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ຍົກເວັ້ນວີຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຊູແອັນ ພຽງຝ່າຍດຽວ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍໃຫ້ດີກວ່າອີກ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການພົວພັນລວມຂອງສອງຝ່າຍ.
ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ເພື່ອນມິດ ຊູແອັດ ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ; ພົບປະກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຊູແອັດ.