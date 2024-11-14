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ຂ່າວສານ

ຫວຽ​ດ​ນາມ ແລະ ຊູ​ແອັດ ຍ​ູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປ​ະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ແທດ​ຈິງ

ວັນທີ 12 ພະຈິກ, ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊູແອັດ Andreas Norlen ຢູ່ Stockholm.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Andreas Norlen ແລະ ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Andreas Norlen ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສ້າງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບກັບ ຊູແອັດ; ສະແດງການສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ.

        ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຫຼາຍດ້ານກັບ ຊູແອັດ ເໝາະສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານນາງສະເໜີ ຊູແອັດ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ປຸກລະດົມ EU ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນທະເລສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ; ພິຈາລະນາສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຊູແອັດ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ຍົກເວັ້ນວີຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຊູແອັນ ພຽງຝ່າຍດຽວ.

        ສອງຝ່າຍເຫັນດີຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍໃຫ້ດີກວ່າອີກ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການພົວພັນລວມຂອງສອງຝ່າຍ.

        ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ເພື່ອນມິດ ຊູແອັດ ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ; ພົບປະກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຊູແອັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
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