ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ໂມຊຳບິກ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ. ປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດໃນບັນດາຂົງເຂດເຊັ່ນ: ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ… ໃນຂະນະນັ້ນ, ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບໃນການການປູກລ້ຽງ, ປຸ່ງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ - ສິນໃນນ້ຳ. ທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ ທ່ານ Filipe Nyusi ສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄ້ວາເປີດໂຮງຮຽນສອນວິຊາຊີບ ທີ່ໂມຊຳບິກ; ສົ່ງຊ່ຽວຊານການແພດໄປ ໂມຊຳບິກ.
ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ແລະ ເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກແນວໂຮມປົດປ່ອຍໂມຊຳບິກ (FRELIMO) ທ່ານ Roque Silva, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນວ່າ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປທັງສອງພັກ, ສອງລັດ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ, ປະທານພັກ FRELIMO ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2022.
ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ, ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໂມຊຳບິກ Esperanca Bias. ການນຳສອງທ່ານຫວັງວ່າ ຈະນຳເອົາການພົວພັນລັດຖະສະພາ ໃຫ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງສຳຄັນ ໃນການການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ. ລະອຽດແມ່ນ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ລັດຖະສະພາ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ປະສານສົບທົບຢ່າງແໝ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ, ເວທີປາໄສສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ./.