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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ​ແລະ ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ງຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ລາວ ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
(ພາບ: baochinhphu.vn)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ສົມທົບກັນສ້າງແຜນການເພື່ອຫັນເປັນລະອຽດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກວດກາຄືນເພື່ອພິຈາລະນາ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ… ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ປຊຊ ລາວ ມາກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດຢູ່ບັນດາໂຮງໝໍຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສອງກະຊວງ ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງສັນຍາກ່ຽວກັບການກວດກາການແພດເຂດຊາຍແດນ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປະຈຸບັນ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການແພດພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຢຸກຢາ, ວັກຊິນ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຢູ່ແຂວງ ຫັວພັນ… ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລາວ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ກຳນົດວ່າ ທຸກກຳປັ່ນຢູ່ທະເລດຳ ໄປເຖິງທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຢູແກຼນ “ອາດຈະແມ່ນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າການທະຫານ”.
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