ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ສົມທົບກັນສ້າງແຜນການເພື່ອຫັນເປັນລະອຽດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກວດກາຄືນເພື່ອພິຈາລະນາ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ… ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ປຊຊ ລາວ ມາກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດຢູ່ບັນດາໂຮງໝໍຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສອງກະຊວງ ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງສັນຍາກ່ຽວກັບການກວດກາການແພດເຂດຊາຍແດນ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປະຈຸບັນ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການແພດພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຢຸກຢາ, ວັກຊິນ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຢູ່ແຂວງ ຫັວພັນ… ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລາວ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ.