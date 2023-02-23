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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ​ກາຍ​ເປັນສະ​ຖານ​ທີ່ລົງ​ທຶນ​ໃໝ່ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ໜັງສືພິມລາຍວັນ Tribune de Geneve ຂອງສະວິດ ວັນທີ 20 ກຸມພາ ໄດ້ລົງບົດຂຽນກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ລົງທຶນໃໝ່ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ. ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີມໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ ໃນອາຊີ ປີ 2022 ພາຍຫຼັງໄລຍະປິດເມືອງ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ 19.
  ບໍລິສັດປະກອບລົດໂອໂຕ Ford ຫາຍເຢືອງ (ພາບ: TTXVN)  

ຕາມບົດຂຽນ, ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫ່ຍກຳລັງສ້າງ ແລະ ບັນດາໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກເອເລັກໂຕນິກກ້າວໜ້າຮັບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ກຸ່ມບໍລິສັດເອເລັກໂຕນິກ Samsung ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຮອບດ້ານໃໝ່ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2022, ມີແຜນການລົງທຶນປະມານ 3,2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຜະລິດທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງໄກ້ຄຽງ. ໃນເວລານັ້ນ. ບໍລິສັດອຸປະກອນເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ Amkor Technology ອາເມລິກາ ຈະເປີດໂຮງງານ ຫ່າງຈາກສະໜາມບິນບໍ່ໄກ ໂດຍໄວ. ແລະ ບໍລິສັດ Pegatron ຂອງໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໄຟຟ້າ Tesla ແລະ ປະກອບຊີ້ນສ່ວນ iPhon, ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໄກ້ກັບອ່າວ ວິງຮະລອງ, ແຂວງກວາງນີງ.

ຫວຽດນາມ ມີແຮງດຶງດູດໂດຍການອາໄສຫຼາຍປັດໄຈຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງ; ສັນຍາການຄ້າເສລີ 15 ສະບັບ ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະ… ສະຫຼຸບບົດຂຽນ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກຳລັງຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບູລິມາສິດ ແຖວໜ້າ ສຳລັບການລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ໃນ 10 ວັນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຊອກຫາຢູ່ສະຖານທີ່ ກ່ວາ 31 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 15 ທີ່ຕັ້ງມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກທັບຖົມ ຍ້ອນເຫດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສົມທົບກັບ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຊອກຫາ, ນຳໃຊ້ໝາວິຊາການ, ອຸປະກອນການກວດຊອກຫາຂອງທະຫານຊ່າງແສງດ້ວຍຮູບ, ຣາດາ.
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