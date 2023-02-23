ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ລົງທຶນໃໝ່ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ
ຕາມບົດຂຽນ, ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫ່ຍກຳລັງສ້າງ ແລະ ບັນດາໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກເອເລັກໂຕນິກກ້າວໜ້າຮັບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ກຸ່ມບໍລິສັດເອເລັກໂຕນິກ Samsung ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຮອບດ້ານໃໝ່ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2022, ມີແຜນການລົງທຶນປະມານ 3,2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຜະລິດທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງໄກ້ຄຽງ. ໃນເວລານັ້ນ. ບໍລິສັດອຸປະກອນເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ Amkor Technology ອາເມລິກາ ຈະເປີດໂຮງງານ ຫ່າງຈາກສະໜາມບິນບໍ່ໄກ ໂດຍໄວ. ແລະ ບໍລິສັດ Pegatron ຂອງໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໄຟຟ້າ Tesla ແລະ ປະກອບຊີ້ນສ່ວນ iPhon, ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໄກ້ກັບອ່າວ ວິງຮະລອງ, ແຂວງກວາງນີງ.
ຫວຽດນາມ ມີແຮງດຶງດູດໂດຍການອາໄສຫຼາຍປັດໄຈຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງ; ສັນຍາການຄ້າເສລີ 15 ສະບັບ ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະ… ສະຫຼຸບບົດຂຽນ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກຳລັງຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບູລິມາສິດ ແຖວໜ້າ ສຳລັບການລົງທຶນ.