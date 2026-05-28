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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ລາງວັນ​ການ​ນຳ ລັດ​ຖະ​ບານ GSMA 2026 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ນຳພາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ສຸ​ດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ.
  ທ່ານ Julian Gorman, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ຂອງ GSMA ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ)  

ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມມື​ຖື​ທົ່​ວ​ໂລກ (GSMA), ເຊິ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ມື​ຖື​ຮອບ​ດ້ານ ໄດ້​ມອບ​ລາ​ງວັນ ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ GSMA ປີ 2026 ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ປີ 2026 ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ.

ທ່ານ Julian Gorman, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ຂອງ GSMA ໃຫ້​​ຂໍ້ສັງ​ເກດ​ວ່າ ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ນຳພາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ສຸ​ດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ ດ້ວຍ 5 ເສົາ​ຄ້ຳ, ລວມ​ມີ: ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂໍ້​ມູນ, ຄວາມປອດ​ໄພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ. ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສ່ອງແສງ​ເຖິງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ຈາກສະ​ພາບ “ປັບ​ຕົວ​ດີ​ຈີ​ຕອນ” ໄປ​ສູ່ “ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

FAO ກ່າວ​ເຕືອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຖິງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສະ​ບຽງ​ອ​າ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ

FAO ກ່າວ​ເຕືອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຖິງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສະ​ບຽງ​ອ​າ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ

ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ ແລະ ​ການກະ​ເສດ ແຫ່ງ ສ​ປ​ຊ (FAO) ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຣົມ ຂອງ ອີ​ຕາ​ລີ, ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ເຫດ​ການ​ພິ​ເສດ​ໜຶ່ງ ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແອັດ​ສະ​ປາຍ, ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນະ​ການ​ພາຍ​ໃຕ້​ກຳ​ລັງ​ກົດ​ດັນ: ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ”.
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