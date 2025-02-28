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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຊຸກ​ຍູ້ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ບັນລຸກ່ວາ 8% ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກໃນປີ 2025 ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີກ່ວາໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ (ປະເທດສະວິດ) ໃນຂອບເຂດວາລະປຶກສາຫາລືລວມຢູ່ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 58 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ,  ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ເຊີແນວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ຮອບທີ 4 ຂອງ ກົນໄກກວດກາຄືນປະຈຳໄລຍະ  (UPR)ໃນເດືອນກັນຍາ 2024 ແລະ ພວມສ້າງແຜນການສັງລວມເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ໃນປີ 2024 ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມບັນລຸ 7%. ຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ບັນລຸກ່ວາ 8% ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກໃນປີ 2025 ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີກ່ວາໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຂໍສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ໃນອາຍຸການ 2026 – 2028. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຊຸກຍູ້ໂຄງການສິດທິມະນຸດທີ່ຮອບດ້ານ, ສ້າງສັນ, ອີງຕາມການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ລັດ​ເຊຍ ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ວັນພະຫັດ ທີ 27 ກຸມພາ ຄ.ສ. 2025 17:34:54

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ລັດ​ເຊຍ ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ວັນພະຫັດ ທີ 27 ກຸມພາ ຄ.ສ. 2025 | 17:34:54

ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍພວມຍູ້ໄວການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງການນຳສອງປະເທດ.
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