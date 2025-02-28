ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ 28/02/2025 ຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ບັນລຸກ່ວາ 8% ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກໃນປີ 2025 ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີກ່ວາໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ (ປະເທດສະວິດ) ໃນຂອບເຂດວາລະປຶກສາຫາລືລວມຢູ່ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 58 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ເຊີແນວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ຮອບທີ 4 ຂອງ ກົນໄກກວດກາຄືນປະຈຳໄລຍະ (UPR)ໃນເດືອນກັນຍາ 2024 ແລະ ພວມສ້າງແຜນການສັງລວມເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ໃນປີ 2024 ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມບັນລຸ 7%. ຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ບັນລຸກ່ວາ 8% ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກໃນປີ 2025 ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີກ່ວາໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຂໍສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ໃນອາຍຸການ 2026 – 2028. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຊຸກຍູ້ໂຄງການສິດທິມະນຸດທີ່ຮອບດ້ານ, ສ້າງສັນ, ອີງຕາມການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)