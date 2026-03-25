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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ VIFC.
ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການສົນທະນາ (ພາບ:VOV)
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມີນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ນິວຢອກ, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເຂົ້າສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມ (VIFC). ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ VIFC. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ກາຍເປັນບັນດານັກລົງທຶນປະຈັນຍານ, ພ້ອມທັງສວມບົດບາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມ VIFC; ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ໂຄງລ່າງການເງິນທັນສະໄໝ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, fintech, ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ຊັບສິນດີຈີຕອນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດຍັງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳອັນໂປ່ງໃສ, ສະດວກ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ VIFC ຢ່າງສົມບູນແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໂຮມ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ​ ເຂົ້າ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໂຮມ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ​ ເຂົ້າ

ທ່ານ Bezalel Smotrich ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອິດສະຣາແອັນ ຖະແຫຼງວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຄວນເປີດກວ້າງຊາຍແດນ ກັບ ລີບັງ ຮອດແມ່ນ້ຳ Litani ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນີ້.
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