ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຢູ່ສູນການເງິນສາກົນ 25/03/2026 ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ VIFC. ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການສົນທະນາ (ພາບ:VOV)ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມີນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ນິວຢອກ, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເຂົ້າສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມ (VIFC). ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ VIFC. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ກາຍເປັນບັນດານັກລົງທຶນປະຈັນຍານ, ພ້ອມທັງສວມບົດບາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມ VIFC; ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ໂຄງລ່າງການເງິນທັນສະໄໝ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, fintech, ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ຊັບສິນດີຈີຕອນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດຍັງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳອັນໂປ່ງໃສ, ສະດວກ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ VIFC ຢ່າງສົມບູນແບບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)