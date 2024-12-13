ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມກູ້ຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງ ສປຊ
ວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສປຊ ນະຄອນນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ໄດ້ດຳເນີນເຫດການຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການປະກອບສວ່ນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍຮີບດ່ວນສູນກາງ (CERF) ປີ 2025 ໂດຍອົງການປະສານງານການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ສປຊ (OCHA) ຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ແທດຈິງຂອງ CERF ໃນການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍປະເທດຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືການໜູນຊ່ວຍດ່ວນເງິນເປັນຈຳນວນ 2 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi ເມື່ອເດືອນກັນຍາປີ 2024. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍຸ Yagi ແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງໃນທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນ, ສົງຄາມ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືອຸປະຖຳຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ CERF ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ພາຍຫຼັງໄພທຳມະຊາດ ແລະ ວິນາດຕະກຳ.