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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຢ່າງ​ແຮງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ກູ້​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ແທດຈິງຂອງ CERF ໃນການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍປະເທດຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສປຊ ນະຄອນນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ໄດ້ດຳເນີນເຫດການຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການປະກອບສວ່ນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍຮີບດ່ວນສູນກາງ (CERF) ປີ 2025 ໂດຍອົງການປະສານງານການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ສປຊ (OCHA) ຈັດຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ແທດຈິງຂອງ CERF ໃນການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍປະເທດຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືການໜູນຊ່ວຍດ່ວນເງິນເປັນຈຳນວນ 2 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi ເມື່ອເດືອນກັນຍາປີ 2024. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍຸ Yagi ແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງໃນທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນ, ສົງຄາມ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືອຸປະຖຳຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ CERF ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ພາຍຫຼັງໄພທຳມະຊາດ ແລະ ວິນາດຕະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (22/12/1944 - 22/12/2024).
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