ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ICCPR
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 8 ກໍລະກົດ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 9 ອົງການລວມມີ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຊົນເຜ່ົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດໃນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດພົນລະເຮືອນ ແລະ ການເມືອງ (ສົນທິສັນຍາ ICCPR) ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 144 ຂອງຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ, ສະວິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕອນເອງ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດມະນຸດທັງເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ທັງເປັນກຳລັງໜູນ, ເປົ້າໝາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ພັນທະຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂອບເຂດສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມແມ່ນສະມາຊິກ, ລວມມີ ICCPR.