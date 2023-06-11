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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​​ ມຸ່ງໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ດ້ານ​ວັດ​ນະ​ທະ​ທຳ ທີ່ກວມ​ລວມ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UNESCO ເລທິຮົ່ງເວິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຮັບປະກັນການຄວບຄຸມສົນທິສັນຍາ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 8ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ UNESCO (ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ການສະແດງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ບໍລິຫານຂອງທ່ານນາງ Elia Del Carmen Guerra Jurado ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ປານາມາ ປະຈຳ UNESCO. ຫວຽດນາມ, ແບນຊິກ, ຣູມານີ ແລະ ນີເຊຣີ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UNESCO ເລທິຮົ່ງເວິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຮັບປະກັນການຄວບຄຸມສົນທິສັນຍາ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບູລິມະສິດຍຸດທະສາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນມີສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງນັກສິລະປິນ, ກໍ່ຄືບັນດາບຸລິມະສິດທົ່ວໂລກເຊິ່ງອົງການ ສປຊ ນີ້ພວມມຸ່ງໄປເຖິງ, ຄືຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະພວມພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອົງ​ການ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອົງ​ການ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ

ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການສິນເຊື່ອແມ່ນຈຳເປັນ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບອົງການສິນເຊື່ອ
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