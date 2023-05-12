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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ Timor-Leste ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂ​ົ​ງ​ເຂດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ Timor-Leste ທ່ານ Taur Matan ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo ອິນໂດເນເຊຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ Timor-Leste ທ່ານ Taur Matan (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍ Timor-Leste ຈະກາຍເປັນສະມາຊິກທີ 11 ຂອງຄອບຄົວ ອາຊຽນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ…

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Taur Matan ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຫວັງວ່າ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ປະກາດວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ມີຄວາມຫວັງຢາກມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 133 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນຢູ່ຫວຽດນາມ ຈັດຫຼາຍເຫດການໃນທຸແຖບຖິ່ນຂອງ ປະທານເທດຊາດ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 31 ພຶດສະພາຢູ່ໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ (ດົງໂມ, ເຊີນໄຕ, ຮ່າໂນ້ຍ) ກໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ເດືອນພຶດສະພາຄິດຮອດລຸງໂຮ່”.
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