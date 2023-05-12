ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ Timor-Leste ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍ Timor-Leste ຈະກາຍເປັນສະມາຊິກທີ 11 ຂອງຄອບຄົວ ອາຊຽນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ…
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Taur Matan ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຫວັງວ່າ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ປະກາດວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ມີຄວາມຫວັງຢາກມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.