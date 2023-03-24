ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ OECD ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານລະບຽບການບໍລິຫານອາກອນພາສີ
ກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນພິທີລົງນາມ, ທ່ານ Yoshiki Takeuchi ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD ຊົມເຊີຍເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ MAAC, ໂດຍຖືວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈໃນການສະກັດກັ້ນການກະທຳໜີພາສີຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສໃນດ້ານພາສີ, ຮັບມືກັບກະແສການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນກາລະໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນນີ້ ເຊິ່ງມີສະມາຊິກກວ່າ 100 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ສະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ອາດຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດນີ້ ກໍຄືກັບ OECD ໃນທຸກຂົງເຂດບໍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພາສີ.”
ສ່ວນທ່ານດັ້ງງອກມິງ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສ່ວຍສາອາກອນພາສີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວເດີນທີ່ຕໍ່ຈາກເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການຮ່ວມມືດ້ານລະບຽບການບໍລິຫານກ່ຽວກັບອາກອນພາສີ, ປະຕິບັດການຕ້ານການໜີພັນທະງົບປະມານ ແລະ ພາສີທົ່ວໂລກ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມທະວີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກໍຄື ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແລກປ່ຽນກັບບັນດາປະເທດ”.