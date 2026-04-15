ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ເພີ່ມທະວີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ເມສາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ໂຣມ, ປະເທດອີຕາລີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Qu Dongyu ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມສ.ອີຕີລີຢ່າງເປັນທາງການ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຊຸກຍູ້ຮູບແບບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍະຫານ, ອາຫານ… ແລະ ສະເໜີ FAO ປະສານສົມທົບ, ໜູນຊ່ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີ FAO ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງຂະແໜງກະສິກຳຄືນໃໝ່ຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ພັດທະນາສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ອັດສະລິຍະ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານການກິນ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດພິເສດຈາກສັດຕິດສູ່ຄົນ, ແລະຍູ້ແຮງການຫັນ ກະສິກຳເປັນດີຈີຕອນ. ສ່ວນທ່ານ Qu Dongyu ຢັ້ງຢືນ ຍາມໃດກໍ່ຖືຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ອາຫານແບບຍືນຍົງ, ກະສິກຳສີຂຽວ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chiara Gribaudo ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ອີຕາລີ - ຫວຽດນາມ.