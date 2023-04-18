ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ໂອຕາລິດ ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ໂອຕາລິດ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ໂອຕາລິດ ມີທ່າແຮງຄື ໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່…ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ໂອຕາລິດ ປະຕິບັດສຳເລັດລະບຽບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ-ອີຢູ (EVIPA) ໂດຍໄວ, ຊຸກຍູ້ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ລົບລ້າງບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນໃນນ້ຳຂອງຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Alexander Schallenberg ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ໂອຕາລິດ ຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ຊື່ງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ໂອຕາລິດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນ ປຊຊ, ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.