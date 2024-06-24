ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະສັນຕໍ່ເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາທ່າພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫລງຈາກສົງຄາມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄື: ນະວັດຕະກຳ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຫັນເປັນພະລັງງານສະອາດ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ Daniel Kritenbrink ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ຮ່າກິມງອກ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາບັນຫາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.