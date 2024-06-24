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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ພົວ​ພັນ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຢ່າງ​​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 22 ມິຖຸນາ,
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະສັນຕໍ່ເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາທ່າພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫລງຈາກສົງຄາມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄື: ນະວັດຕະກຳ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຫັນເປັນພະລັງງານສະອາດ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ Daniel Kritenbrink ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ຮ່າກິມງອກ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາບັນຫາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພະ​ບາດ​ສົມ​ເດັດ​ພະ​ເຈົ້າຢູ່​ຫົວ​ໄທ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ໄທ

ພະ​ບາດ​ສົມ​ເດັດ​ພະ​ເຈົ້າຢູ່​ຫົວ​ໄທ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ໄທ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ທ່ານ ຟ້າມວຽດຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງ ໄປຍັງ ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າຢູ່ຫົວ ມະຫາວະຊິຣາລົງກອນໄທ.
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