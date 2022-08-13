ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ລົງນາມໃນເອກະສານ ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2022 – 2026
CF ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງແນະນຳ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG).
ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ລົງນາມໃນເອກະສານ ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2022 – 2026
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (CF) ໄລຍະ 2022 – 2026 ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງ ສປຊ ທີ່ໄດ້ປະຈຳ ຫຼື ບໍ່ປະຈຳ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. CF ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງແນະນຳ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ຂົງເຂດພັດທະນາຕົ້ນຕໍ, ນັ້ນແມ່ນ: ຂົງເຂດພັດທະນາສັງຄົມແບບກວມລວມ; ຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ; ຂົງເຂດແບ່ງປັນຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວນຈີຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາອື່ນ, ສປຊ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາລວມຂອງສາກົນຢ່າງແຮງ”.
ສ່ວນທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສປຊ ໃນການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໂຄງການດຳເນີນງານປີ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)