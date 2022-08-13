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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ​ປ​ຊ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ໄລ​ຍະ 2022 – 2026

CF ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງແນະນຳ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG).

CF ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງແນະນຳ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). 

    

ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ລົງນາມໃນເອກະສານ ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2022 – 2026

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (CF) ໄລຍະ 2022 – 2026 ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງ ສປຊ ທີ່ໄດ້ປະຈຳ ຫຼື ບໍ່ປະຈຳ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. CF ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງແນະນຳ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ຂົງເຂດພັດທະນາຕົ້ນຕໍ, ນັ້ນແມ່ນ: ຂົງເຂດພັດທະນາສັງຄົມແບບກວມລວມ; ຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ; ຂົງເຂດແບ່ງປັນຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວນຈີຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາອື່ນ, ສປຊ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາລວມຂອງສາກົນຢ່າງແຮງ”.

        ສ່ວນທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສປຊ ໃນການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໂຄງການດຳເນີນງານປີ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
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