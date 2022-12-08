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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍຖືວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊັກໂກ ຍັງມີຫຼາຍຢູ່, ພິເສດແມ່ນຂົງເຂດການບຳລຸງສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ການຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກ…
  ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: VOV)  

ທ່ານ Jana Cernachova ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເຊັກໂກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນມາເຄື່ອນໄຫວ, ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 8 ທັນວາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Jana Cernachova ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍຖືວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊັກໂກ ຍັງມີຫຼາຍຢູ່, ພິເສດແມ່ນຂົງເຂດການບຳລຸງສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ການຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກ…

ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ; ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງອາຊຽນ ໃນກົນໄກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງໆ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ຫວັງວ່າ ສ.ເຊັກໂກໃນຖານະເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (EU), ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ EU ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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