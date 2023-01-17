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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ວາງເປົ້າ​ໝາຍ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 100 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2023

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Jin Pyo ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 12 ຫາວັນທີ 18 ມັງກອນ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດກໍ່ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
  ພາບທີ່ພິທີຕ້ອນຮັບ   

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ສະໜັບສະໜູນ, ຊຸກຍູ້ສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຢ່າງລະອຽດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໂດຍໄວ.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍພ້ອມແລ້ວຮ່ວມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ແລະ ຫວັງວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອີງໃສ່ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍສາກົນ.

  ການພົບປະສອງຝ່າຍ   

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງທ່ານ ກໍຖືວ່າ ຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເຖິງ 100 ຕື້ USD ໃນປີ 2023 ແລະ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ໂດຍໄວ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງກວ່າ ບົນພື້ນຖານປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍທີ່ພວມມີໃນປັດຈຸບັນເປັນຢ່າງດີ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ແລະ ຫວັງວ່າ ຈະຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາປະກັນສັງຄົມ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍໄວ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອົງ​ການ​ຜ​ູ້ຕາງ​ໜ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ການ​ນຳ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອົງ​ການ​ຜ​ູ້ຕາງ​ໜ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ການນຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພົບປະກັບ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ, ສະຫະພັນວິສາຫະກິດ ບັນດາປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນປະຈຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
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