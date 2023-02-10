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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກຸມພາ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan-Jin.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan-Jin

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Tan Chuan-Jin ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ການນຳຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ພະລັງງານສະອາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງ ລັດຖະບານສອງປະເທດພວມຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງແນ່ນອນ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫວັງວ່າ ສິງກະໂປ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງ ສິງກະໂປມີ ທ່າແຮງ, ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສ້າງຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ສິງກະໂປ.

ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຫວັງວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຈະນັບມື້ນັບໃກ້ຊິດສະໜິດແໜ້ນ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ພ້ອມ​ກັບ​ ສ.ເກົາຫຼີ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ພ້ອມ​ກັບ​ ສ.ເກົາຫຼີ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ທ່ານ ດ່ວານຄັກວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງເປັນສຳຄັນ. ບົນຈິດໃຈປະອະດີດຕະການໄວ້, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
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