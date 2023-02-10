ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Tan Chuan-Jin ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ການນຳຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ພະລັງງານສະອາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງ ລັດຖະບານສອງປະເທດພວມຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງແນ່ນອນ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫວັງວ່າ ສິງກະໂປ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງ ສິງກະໂປມີ ທ່າແຮງ, ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສ້າງຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ສິງກະໂປ.
ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຫວັງວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຈະນັບມື້ນັບໃກ້ຊິດສະໜິດແໜ້ນ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.