ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຍູ້ແຮງການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານເຄືອຂ່າຍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ (Vietnam- UK Network) Warwick Morris.
ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານເຄືອຂ່າຍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ (Vietnam- UK Network) Warwick Morris (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Vietnam- UK Network ໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນສອງປະເທດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ, ຊ່ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບາງກຸ່ມບໍລິສັດອັງກິດ, ລວມມີ: Prudential, Standard Chatered, Pacific Land, Pearson Chris Cuddihy, ກຸ່ມບໍລິສັດ Enterprize Enegy.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)