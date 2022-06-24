ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ
ທີ່ການພົບປະ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນອື່ນ ໃນຂອບເຂດ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ 2022” ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຢູ່ ເວທີສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ພິເສດແມ່ນໃນປີ ກຳປູເຈຍ ເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີ 2022.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Men Sam An ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ…