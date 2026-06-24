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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ ພ້ອ​ມ​ກັນ​ຈັດ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ​ນາຍ​ທະ​ຫານເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ ສ​ປ​ຊ

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບ​ລວມ​ມີ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ 37 ຄົນ​ທີ່ມາ​ຈາກ 9 ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຂຶ້​ນ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​​ຝືກ​ອົບ​ຮົບແລະ ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ.
ພະ​ນັກ​ງານ, ຜູ້ບັນ​ຊາ​ການ​ກົມ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽ​ດ​ນາມ ແລະ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ, ຄູ​ອາ​ຈານ ທີ​ພິ​ທີ​ໄຂ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນ​ທີ 22 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ກົມ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ (ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ), ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄດ້​ໄຂ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ ສ​ປ​ຊ (UNSOC) ໂດຍ ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ ກາ​ນາ​ດາ​ຮ່ວມ​ຈັດ​ຂຶ້ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຊຸດ UNSOC ທຳ​ອິດ​ພາຍຫຼັງ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ ເຊິ່ງ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງວ່າ​ບັນ​ລຸ​ມາດ​ຖານ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2026, ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ​ ແລະ ຫັນ​ວຽກ​ງານ​ບຳ​ລຸງ​ກໍ່​ສ້າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢູ່ ກົມ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ ​ເປັນມາດ​ຕະ​ຖານ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບ​ລວມ​ມີ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ 37 ຄົນ​ທີ່ມາ​ຈາກ 9 ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຂຶ້​ນ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​​ຝືກ​ອົບ​ຮົບແລະ ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ ລວມ​ມີ: ບັງ​ລາ​ແດດ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ຟີ​ຢີ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ມາ​ເລ​ເຊຍ, ໂມງ​ໂກ​ເລຍ, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ເຕີ ແລະ ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ. ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບ ນີ້​ຍັງ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ລາວ 5 ຄົນ​ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ.

ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບດຳ​ເນີນ​ຮອດວັນ​ທີ 12 ກໍ​ລະ​ກົດ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ອາ​ຈານ​ຫວຽດ​ນາມ 5 ຄົນ ແລະ ​ກາ​ນາ​ດາ 2 ຄົນ​ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ພະ​ລັກ​ງານ​ປະ​ສານ​ງານ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ. ນີ້​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ທີ່​ມີ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຫຼາຍ, ໄດ້​ຜ່ານ​ຜ່າ​ວິ​ວັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ ສ​ປ​ຊ ທີ່​ນິວ​ຢອກ ແລະ ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຊຸກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ຈະ​ຜ່ານ​ຜ່າຫຼາຍ​ບົດ​ຮຽນ​ທິດ​ສະ​ດີ ແລະ ຝຶກ​ຊ້ອມ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບາງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ. ຈົບ​ຊຸດ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ຈະ​ໄດ້​ຝືກ​ຊ້ອມ​​ສັງ​ລວມ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ ສ​ປ​ຊ (INSTEX).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ

ແຕ່ວັນທີ 16 – 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ຈະຈັດງານຕະຫຼາດນັດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2026 (VIETLAO EXPO 2026).
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