ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ ພ້ອມກັນຈັດຊຸກຝືກອົບຮົມນາຍທະຫານເປັນເສນາທິການ ສປຊ
ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ), ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄຂຊຸກຝືກອົບຮົບນາຍທະຫານເປັນເສນາທິການ ສປຊ (UNSOC) ໂດຍ ຫວຽດນາມປະສານສົມທົບກັບ ການາດາຮ່ວມຈັດຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຊຸດ UNSOC ທຳອິດພາຍຫຼັງຊຸກຝືກອົບຮົມ ເຊິ່ງ ສປຊ ຮັບຮອງວ່າບັນລຸມາດຖານໃນເດືອນມີນາ 2026, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນວິວັດການຫັນເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຫັນວຽກງານບຳລຸງກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ເປັນມາດຕະຖານ. ເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຝືກອົບຮົບລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 37 ຄົນທີ່ມາຈາກ 9 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຂຶ້ນກັບໂຄງການຝືກອົບຮົບແລະ ຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ ຂອງການາດາ ລວມມີ: ບັງລາແດດ, ກຳປູເຈຍ, ຟີຢີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໂມງໂກເລຍ, ຟີລິບປິນ, ຕີມໍແລັດສະເຕີ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ. ຊຸກຝືກອົບຮົບ ນີ້ຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍທະຫານລາວ 5 ຄົນຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ຊຸກຝືກອົບຮົບດຳເນີນຮອດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອາຈານຫວຽດນາມ 5 ຄົນ ແລະ ການາດາ 2 ຄົນພ້ອມກັບບັນດາພະລັກງານປະສານງານຊຸກຝືກອົບຮົບຂອງສອງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ທີ່ມີບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງຫຼາຍ, ໄດ້ຜ່ານຜ່າວິວັດການປະຕິບັດງານຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ນິວຢອກ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ. ເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຝືກອົບຮົມ, ບັນດານັກສຳມະນາກອນຈະຜ່ານຜ່າຫຼາຍບົດຮຽນທິດສະດີ ແລະ ຝຶກຊ້ອມຮັບມືກັບບາງສະຖານະການ. ຈົບຊຸດຝືກອົບຮົບ, ບັນດານັກສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຝືກຊ້ອມສັງລວມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງນາຍທະຫານເປັນເສນາທິການ ສປຊ (INSTEX).