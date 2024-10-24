ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຂອງ EU ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ
ໃນກອງປະຂຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ EU ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - EU ກໍຄືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU. ທ່ານນາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ EU ຊຸກຍູ້ລັດຖະສະພາບາງປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປະຕິບັດສຳເລັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EVIPA), ຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU), ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ EU ເພື່ອຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຝ່າຍ EU ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍຍົກການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ (JETP), ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ໃນຂອບເຂດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນເຊັ່ນ ຂໍ້ລິເລີ່ມປະຕູອອກທົ່ວໂລກຂອງ EU.