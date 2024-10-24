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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ EU ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ

ວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Niclas Kvarnstrom, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຂຶ້ນກັບອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສົມ ຫວຽດນາມ - EU ຂອງຂອບເຂດສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - EU (PCA).
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: dangcongsan.vn)

ໃນກອງປະຂຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ EU ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - EU ກໍຄືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU. ທ່ານນາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ EU  ຊຸກຍູ້ລັດຖະສະພາບາງປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປະຕິບັດສຳເລັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EVIPA), ຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU), ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ EU ເພື່ອຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຝ່າຍ EU ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍຍົກການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ (JETP), ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ໃນຂອບເຂດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນເຊັ່ນ ຂໍ້ລິເລີ່ມປະຕູອອກທົ່ວໂລກຂອງ EU.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຈີນ, ກຳປູເຈຍ, ກູບາ, ລັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານຊົມເຊີຍ.
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