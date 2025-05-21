ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ UNESCO
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lazare Eloundou Assomo ຜູ້ອຳນວຍການສູນມໍລະດົກໂລກ ຂອງ ອົງການ UNESCO, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງພາລະກຳ, ຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນຕົວຈິງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO ນັບແຕ່ເວລາມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໃນປີ 2023. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າໝາກຜົນອັນແທດຈິງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົບປະລະຫວາງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO Audrey Azoulay ໃນການຢ້ຽມຢາມ UNESCO ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເມື່ອເດືອນ ຕຸລາ 2024 ໄດ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານ Lazare Eloundou ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຍາມໃດກໍ່ຮັບເອົາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ແນະວິຊາການຂອງ UNESCO ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສູນມໍລະດົກໂລກ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາມໍລະດົກໂລກ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 8 ເຂດມໍລະດົກໂລກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໂດຍຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນກຽດປະດັບ ຫຼຽກກາລະນຶກ “ເພື່ອພາລະກິດການທູດ ຫວຽດນາມ” ໃຫ້ທ່ານ Lazare, ຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ທ່ານຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມໍລະດົກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO.