ຫວຽດ​ນາມ ເສີ​ມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ສູນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ

ຫຼາຍບໍລິສັດ logistics ຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເປີດສາຍຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ທາງທະເລ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ລັດເຊຍ, ໃນນັ້ນ ກຸ່ມບໍລິສັດ FESCO ດ້ວຍໂຄງການກໍ່ສ້າງທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນທ່າກ່ຳປັ່ນຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າໄປຍັງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນສວມບົດບາດແກ່ນສານ.
(ພາບປະກອບ:VOV)

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ German Maslov ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຮັບຜິດຊອບ logistics ຂອງ FESCO ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ Vladivostok, ລັດເຊຍ  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງ 2 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວ, ເສັ້ນທາງທະເລເຊື່ອມຕໍ່ Vladivostok ກັບບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, FESCO ໄດ້ເພີ່ມກ່ຳປັ່ນທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ ຂຶ້ນເປັນ 3 ລຳ. ປະລິມານສິນຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ ເຊິ່ງ FESCO ຂົນສົ່ງໃນປີ 2025 ນີ້ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 16% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ສິນຄ້າຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ທີ່ສົ່ງໄປຍັງ ລັດເຊຍ ກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນຖ່າຍໂດຍ FESCO ຜ່ານບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ນອກຈາກບັນດາເສັ້ນທາງໄປຍັງປະເທດ ລັດເຊຍ,  ຫວຽດນາມ ຍັງເປັນສູນຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນໃນບັນດາເສັ້ນທາງອື່ນໆຂອງພາກພື້ນ, FESCO ຍັງມີເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ - ໄທ. ທ່ານ Maslov ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທ່າກ່ຳປັ່ນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ແຜນທີ່ຂົນສົ່ງກັບ ອາຊຽນ, ແມ່ນປັດໄຈເພື່ອເພີ່ມທະວີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງ ກວາງຊີ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມມື AI ກັບ 8 ປະເທດ ອາຊຽນ, ລວມມີທັງ ຫວຽດນາມ.
