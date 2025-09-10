ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສູນຂົນສົ່ງທາງທະເລ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ German Maslov ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຮັບຜິດຊອບ logistics ຂອງ FESCO ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ Vladivostok, ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງ 2 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວ, ເສັ້ນທາງທະເລເຊື່ອມຕໍ່ Vladivostok ກັບບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, FESCO ໄດ້ເພີ່ມກ່ຳປັ່ນທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ ຂຶ້ນເປັນ 3 ລຳ. ປະລິມານສິນຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ ເຊິ່ງ FESCO ຂົນສົ່ງໃນປີ 2025 ນີ້ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 16% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ສິນຄ້າຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ທີ່ສົ່ງໄປຍັງ ລັດເຊຍ ກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນຖ່າຍໂດຍ FESCO ຜ່ານບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ນອກຈາກບັນດາເສັ້ນທາງໄປຍັງປະເທດ ລັດເຊຍ, ຫວຽດນາມ ຍັງເປັນສູນຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນໃນບັນດາເສັ້ນທາງອື່ນໆຂອງພາກພື້ນ, FESCO ຍັງມີເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ - ໄທ. ທ່ານ Maslov ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທ່າກ່ຳປັ່ນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ແຜນທີ່ຂົນສົ່ງກັບ ອາຊຽນ, ແມ່ນປັດໄຈເພື່ອເພີ່ມທະວີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາຊຽນ.