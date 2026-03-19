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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ​ຕິດ​ກຸ່ມ​ແຖວ​ໜ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​ຫຼູຫຼາ​ທົ່ວ​ໂລກ

ວັນທີ 17 ມີນາ, ວາລະສານເສດຖະກິດ - ການເງິນ Le Revenu (ຝລັ່ງ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບຫຼູຫຼາ.
  ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນວາລະສານເສດຖະກິດ - ການເງິນ Le Revenu (ຝລັ່ງ) ໃນວັນທີ 17/3 (ພາບ: TTXVN)  

ວາລະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານ “Branded Residences 2025–2026”  ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາອະສັງຫາລະມະຊັບ Savills, ວາລະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຄງການອະຊັງຫາລິມະຊັບຫຼູຫຼາ ຕິດພັນກັບ 34 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ເລື່ອນຂຶ້ນລະດັບທີ 4 ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຄງການ, ພຽງແຕ່ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ, ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ເມັກຊີໂກ.

        ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫວຽດນາມ ພວມກວມເອົາທ່າແຮງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຕົວເລກໂດຍບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຮງແຮມ C9 Hotelworks  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາເຖິງ 41% ຈຳນວນໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຫຼູຫຼາທີ່ພວມໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຢູ່ ອາຊີ, ເຊິ່ງເປັນອັດຕາສູງສຸດໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ໂດມີນິກາ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບດຳລົງໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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