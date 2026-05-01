ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນສົນທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ຄັ້ງທີ 11, ວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ປະຈຳ ນິວຢອກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ປະລະມານູເພື່ອການພັດທະນາ: ເຕັກໂນໂລຢີ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ການເງິນແກ່ນຳໃຊ້ກຳລັງຄວາມສາມາດນິວເຄຼຍ ເພື່ອບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ເຫດການນີ້ ມີການຮ່ວມອຸປະຖຳຈາກຫຼາຍປະເທດ ແລະ ດຶງດູດຜູ້ແທນກວ່າ 100 ທ່ານຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ NPT ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນແທດຈິງຂອງພະລັງງານນິວເຄຼຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ, ກໍຄືການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາປະເທດໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນຳໃຊ້ນິວເຄຼຍ ຢ່າງຍຸຕິທຳ.