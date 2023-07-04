ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທາດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ຄະນະເລຂາທິການອາຊຽນ ຈັດຕັ້ງ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 4 ເນື້ອໃນ ເຊິ່ງລວມມີ: ການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທາດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ; ຟື້ນຟູບັນດາເຂດຖືກມົນລະພິດຍ້ອນທາດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ; ອັບເດດໝາກຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ສົນທິສັນຍາ Stockholm ກ່ຽວກັບບັນດາທາດກໍ່ມົນລະພິດອົງຄະທາດ ທີ່ລະລາຍຍາກ (POPs) ຢູ່ກອງປະຊຸມບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ບັນດາສົນທິສັນຍາ Basel, Rotterdam ແລະ Stockholm ປີ 2022, 2023.
ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງພາກພື້ນ ອາຊຽນ ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ.