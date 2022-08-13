Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແມ່​​ນ້ຳຂອງ ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ ປີ 2022

ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງ 2022 ແຕ່ວັນທີ 9 – 14 ຕຸລາ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່… ເດັດດ່ຽວຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ”.

ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງ 2022 ແຕ່ວັນທີ 9 – 14 ຕຸລາ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່… ເດັດດ່ຽວຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ”. 

    

ເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງ 2022  ຈະດຳເນີນຢູ່ເຂດພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ນາມໂຮ້ຍອານ (Hoiana), ແຂວງ ກວ໋າງນາມ 

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງ 2022 ແຕ່ວັນທີ 9 – 14 ຕຸລາ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່… ເດັດດ່ຽວຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ”. ນີ້ຈະແມ່ນເຫດການພົບປະໂດຍກົງຈາກ 6 ແຫ່ງຂຶ້ນກັບອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS) ຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2019 ມານີ້. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈະດຳເນີນຢູ່ເຂດພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ນາມໂຮ້ຍອານ (Hoiana), ແຂວງ ກວ໋າງນາມ, ເຊິ່ງແມ່ນເຫດການພົບປະແລກປ່ຽນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຕົ້າໂຮມການນຳ, ນັກຊ່ຽວຊານໃນດ້ານທ່ອງທ່ຽວທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຢຸດສະງັກຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ການຈັດເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 2022 ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່, ປ່ຽນໃໝ່ຂົງເຂດນີ້ ມຸ່ງໄປເຖິງຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດກວ່າ. ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວກໍຈະເຕື້ອງເຖິງທ່າອ່ຽງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຂອບເຂດຂອງເວທີປາໄສ, ຍັງມີງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດກວ້າງ ແນໃສ່ວາງສະແດງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວົງຄະນະຍາດ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top