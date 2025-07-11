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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຊື້ອ​ເຊີນ ລັດ​ເຊຍ, ຈີນ, ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ​ເບ​ລາ​ຣຸດ ຈັດ​ສົ່ງ​ກ້ອນ​ກຳ​ລັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​ພິ​ທີ​ສວນ​ສະ​ໜາມ

ທ່ານພົນໂທຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຊີນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 8 ປະເທດລວມມີ: ລັດເຊຍ, ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ກູບາ, ເບລາຣຸດ, ກາຊັກສະຖານ, ອາແຊັກໄບຊານ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ວັນທີ 2 ກັນຍາ.
ກອງປະຊຸມ (ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ)

ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດ ເດືອນສິງຫາ (19/8/1945-19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ວັນທີ 2 ກັນຍາ (2/9/1945-2/9/2025).

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຊີນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 8 ປະເທດລວມມີ: ລັດເຊຍ, ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ກູບາ, ເບລາຣຸດ, ກາຊັກສະຖານ, ອາແຊັກໄບຊານ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ວັນທີ 2 ກັນຍາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍ່ເຊື້ອເຊີນ 5 ປະເທດ: ລັດເຊຍ, ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ເບລາຣຸດຈັດສົ່ງກ້ອນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສວນສະໜາມຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຝ່າຍກູບາໄດ້ຕອບກັບຈົດໝາຍເຊີນ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດກູບາ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນແຜນນະໂຍບາຍຈັດສົ່ງກ້ອນກຳລັງມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສວນສະໜາມ ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ.

ເລື່ອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຊື້ອເຊີນ 5 ປະເທດຈັດສົ່ງກ້ອນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມກັບບັນດາເພື່ອນມິດເປັນມູນເຊື້ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນຫ່ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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