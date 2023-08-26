ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ການຊຳລະໃນພາກພື້ນ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ (AFMGM) ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ຈາກາຕາ, ວັນທີ 25 ສິງຫາ, ທ່ານ ຟ້າມແທັງຮ່າ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ (SBV) ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MoU) ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ການຊຳລະໃນພາກພື້ນ ກັບທະນາຄານສູນກາງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ 5 (ລວມມີ: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທ). ໂດຍຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກາລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຈາກຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້, SBV ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ5 ປະຕິບັດສຳເລັດລະບຽບການເພື່ອກາຍເປັນສະມາຊິກທີ 6 ຂອງ Mou ຢ່າງເປັນທາງການ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງໃນຂົງເຂດຊຳລະຂອງ SBV, ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດທິດຂອງລັດຖະບານ, SBV ກໍ່ຄືທ່າອ່ຽງໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຊຳລະຂ້າມຊາຍແດນ.