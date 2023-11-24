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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ອາ​ຊີ - ປ​າ​ຊີ​ຟິກ ຄັ້ງ​ທີ 31

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືອົງອາດກ້າແກ່ນເພື່ອສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຍືນຍົງ”, ເວທີປາໄສລັດຖະສະພາ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 31 (APPF 31) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Manila (ຟີລິບປິນ).

ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 275 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 19 ປະເທດ, APPF 31 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາ, ຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງພາກພື້ນ, ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ການຄ້າເສລີ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ອົບພະຍົບ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫຼັງໂລກລະບາດ.

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ນຳໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ຄາດວ່າ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນໃນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງໜຶ່ງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໂດຍສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາລັດຖະສະພາ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ”.

ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຄື່ອນໄຫວການທູດລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຜ່ານນັ້ນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລັດຖະສະພາພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລັດຖະສະພາໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວັນບຸນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IV -2023

ໄຂວັນບຸນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IV -2023

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ ສອງວັນ (ຄືວັນທີ 22 – 23 ພະຈິກ), ເຫດການແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງ “ວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ 2023”.
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