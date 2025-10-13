ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານການກິນ ອາຊຽນ 2025 ຢູ່ ອິນເດຍ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂເຫດການ, ທ່ານ Dato’ Muzafar Shah Mustafa ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ ປະຈຳ ອິນເດຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເທດສະການ ອາຊຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈເປັນເອກະພາບ, ສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມື - ບັນດາຄຸນຄ່າແກ່ນສານສ້າງສີສັນຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.
ໃນເທດສະການນີ້, ບັນດາປະເທດ ໄດ້ແນະນຳອາຫານພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ແລະ ສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍດຶງດູດແຂກມາຢ້ຽມຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຄື, ເຝີ, ແນມຖອດ, ກາເຟ, ນຳມາເຊິ່ງລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຫານ ຫວຽດນາມ.