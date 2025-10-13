Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເທດ​ສະ​ການວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອາ​ຊຽນ 2025 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ຕຸລາ, ເທດສະການວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານການກິນ ອາຊຽນ 2025 (ASEAN Bazaar 2025) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂເຫດການ, ທ່ານ  Dato’ Muzafar Shah Mustafa  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ ປະຈຳ ອິນເດຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເທດສະການ ອາຊຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈເປັນເອກະພາບ, ສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມື -  ບັນດາຄຸນຄ່າແກ່ນສານສ້າງສີສັນຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.

ໃນເທດສະການນີ້, ບັນດາປະເທດ ໄດ້ແນະນຳອາຫານພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ແລະ ສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍດຶງດູດແຂກມາຢ້ຽມຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຄື, ເຝີ, ແນມຖອດ, ກາເຟ, ນຳມາເຊິ່ງລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຫານ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ ຕື່ມ​ອີກ​ທ່ານ​ໜຶ່ງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ

ມີ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ ຕື່ມ​ອີກ​ທ່ານ​ໜຶ່ງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຫງວຽນຈູງຫວຽດ, ຜູ້ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລຊົນລະປະທານຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃນລາງວັນອັນສູງສົ່ງ “ລາງວັນອຸທິດສ່ວນສາກົນດີເດັ່ນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top