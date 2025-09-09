ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນວັດທະນະທຳ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 3
ງານບຸນວັດທະນະທຳ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 3 ຫາກໍດຳເນີນຢູ່ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດບ້ານ Dimitrie Gusti, ນະຄອນຫຼວງ Bucharest, ປະເທດ ຣູມານີ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ເຫດການວັດທະນະທຳນາໆຊາດໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 14 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ. ງານບຸນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມບັນດາປະເທດ ອາຊີ ແນະນຳຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຕົນເຖິງມະຫາຊົນ ຣູມານີ. ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດການ, ຮ້ານວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ດ້ວຍບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳສິລະປະ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກມາຈາກຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ອັນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງວິໄສທັດທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມໃຫ້ແຂກມາຊົມ.
ນອກຈາກອາຫານການກິນ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນພິເສດສະເພາະ, ຫວຽດນາມ ຍັງມີບໍລິເວນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ດ້ວຍການເດີນແບບຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ ແລະ ບັນດາວາດຟ້ອນພື້ນເມືອງ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ພ້ອມທັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢ່າງສຸດໃຈຈາກປະຊາຊົນປະຈຳຖິ່ນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.