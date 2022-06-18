ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 32 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ (ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ) ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 32 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS).
ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລືໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນໃນ 5 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ UNCLOS ດ້ວຍບົດບາດ “ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ມະຫາສະໝຸດ”, ແມ່ນຂອບເຂດນິຕິກຳດັດປັບທຸກການເຄື່ອນໄຫວບົນທະເລ ແລະ ພື້ນຖານນິຕິກຳອັນໜຶ່ງດຽວເພື່ອກຳນົດ ຂອບເຂດສິດໄດ້ຊົມໃຊ້ເຂດທະເລຂອງບັນດາປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄວບຖ້ວນ
ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ອາຊຽນ - ຈີນກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ປີ 2022 (DOC) ຢ່າງຄົບຖວ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກການຂັດແຍ້ງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ເຄົາລົບບັນດາວິວັດຂະບວນການຕ່າງປະເທດ ແລະ ນິຕິກຳ, ບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຫຼືນາບຂູ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ພ້ອມທັງ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບາດກ້າວທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການເຈລະຈາກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC).
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)